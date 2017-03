BREAKING: Ondanks nederlaag krijgt coach Anderlecht contractverlenging

door Manuel Gonzalez



René Weiler tekent bij tot 2019 bij Anderlecht

Foto: © photonews

Coach René Weiler was niet de meest tevreden man in het Veoliastadion op zaterdagavond. Hij zag zijn paarswit de boot in gaan tegen KV Mechelen, maar kon vandaag, zo denken we toch, alweer lachen.