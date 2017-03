Akelig verhaal in vierde provinciale: scheidsrechter wekt voetballer weer tot leven met hartmassage

Foto: © photonews

In de wedstrijd tussen vierdeprovincialers Zerkegem en Aartrijke heeft mijn zondag een wel heel akelige ervaring meegemaakt. In minuut 35 zakte de 28-jarige voetballer Dries Termote bij de bezoekers plots in elkaar.