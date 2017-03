Marc Degryse scherp voor drie Brugse kampioenenmakers die onherkenbaar zijn: "Dat is veel erger"

door Redactie



Club Brugge stelde zaterdag teleur op bezoek bij KRC Genk. Buitenshuis sprokkelt de huidige landskampioen te weinig punten doordat het geen niveau haalt.

Marc Degryse kaart in Het Laatste Nieuws de Brugse problemen aan. Dat Michel Preud'homme gefrustreerd was en zijn spelers op scherp zette vond de analist nog het minste probleem.

"Veel erger, en iets waar je als trainer minder vat op hebt", is het gebrek aan vorm, of blessures, bij een aantal cruciale spelers. Als we het lijstje maken van kampioenenmakers van vorig seizoen kom je onder meer uit bij Diaby, Refaelov en Engels."

Enkel Izquierdo

"Diaby is misschien out voor de rest van het seizoen, Refaelov was dramatisch in Genk en dat zie ik niet snel meer goed komen, terwijl Engels van zichzelf zegt dat hij niet top is en dat ook toonde dit weekend. Voor Engels heb je weliswaar nog Poulain als alternatief, maar als Refaelov zijn oude niveau niet haalt, rest aanvallend enkel Izquierdo om het verschil te maken. Dat is te weinig", waarschuwt Degryse Club.