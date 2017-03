Anderlecht-flop krijgt opnieuw speelminuten

door Sander De Graeve

door

Stéphane Badji speelt vanavond mee met de beloften

Foto: © photonews

Hoe is het nog met Stéphane Badji? Wel de diehard supporters van Racing Genk en Anderlecht die ook de reserven volgen, zullen het weten want Badji komt vanavond in actie.