Witsel had overtuiging nodig om naar China te trekken: "Voor een deel ben ik voor hem gekomen"

De transfer van Axel Witsel naar het Chinese Tianjin Quanjian was een van de meest besproken van de afgelopen wintermercato. Een sportieve stap achteruit, maar de middenvelder werd overtuigd door een speciale trainer.

"Cannavaro heeft een belangrijke rol gespeeld in deze deal. Voor een deel ben ik voor hem gekomen. Iedereen weet wat voor grote speler hij was. Hij staat dicht bij de spelers en we hebben veel geluk met een coach als hem. Ik heb vaak met hem gesproken voor ik tekende en ook nu ben ik heel close met hem," aldus stelt Witsel in Fan.

Als speler kwam Cannavaro uit voor Real Madrid, Juventus, Inter, Parma, Napoli en Al-Ahli. In het seizoen 2014/15 ging de Italiaan voor een eerste naar China bij Guangzhou Evergrande. Na een tussenstop vertrok hij vorige zomer naar Tianjin Quanjian, waar nu ook Witsel speelt.