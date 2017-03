Waar staat Yannick Ferrera volgend seizoen aan het roer? Trainer van KV Mechelen is duidelijk

door Redactie



KV Mechelen kan zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie verzekeren van een plaats in play-off 1. De architect van het Mechelse succes is Yannick Ferrera. De trainer nam voor Nieuwjaar het roer over en maakte van KV een geoliede machine.

Het is dan ook niet onlogisch dat KV Mechelen graag langer door wil met zijn huidige oefenmeester. In Extra Time sprak Ferrera over zijn (nabije) toekomst. “Ja, ik ben volgend seizoen ook nog coach van KV Mechelen”, klonk het overtuigend.

“Één van de komende dagen ga ik nog met het bestuur van de club rond de tafel zitten. We gaan onderhandelen over een nieuw contract en het is de bedoeling om mijn huidige overeenkomst open te breken. Die overeenkomst loopt nog één jaar door, maar het is de bedoeling om daar minstens nog één jaar bij te doen”, besloot Ferrera.