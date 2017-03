Hallucinant: Kemphanen kregen klappen op parking

Ondanks het feit dat beide teams al een hele poos niet meer bij elkaar in de reeks zitten, kwam er toch hommeles van toen supporters van ASV Geel en Westerlo zich op dezelfde parking bevonden.

De fans van Westerlo kwamen terug van de wedstrijd op Zulte Waregem en die van Geel reisden terug na de verplaatsing op Deinze. Op de parking van Kruibeke kwam het tot relletjes. "De supportersbus(sen) maar belangrijker nog ook onze eigen supporters werden belaagd door supporters van ASV Geel en naast materiële schade vielen er ook klappen met fysiek leed tot gevolg", aldus Westerlo.

"Voor alle duidelijkheid lijkt het er op dat enkel de supporters van KVC Westerlo tot de slachtoffers behoren aangezien enkel zij de agressie van het geweld van een charge moesten ondergaan." Het lijkt er dus op dat de fans van Geel de aanstokers waren.

Verdere stappen

Westerlo zal het hier niet bij laten. "Natuurlijk zullen we ons beklag doen bij het bestuur van ASV Geel aangaande deze betreurenswaardige agressie. In de toekomst moeten zulke incidenten vermeden worden en het hoeft geen betoog dat blinde wraak de zaken alleen maar doet escaleren zodat we dit ten sterkste afraden. Noch de club noch de betrokkenen lijken me hiermee gebaat."