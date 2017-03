Yannick Ferrera duidelijk over PO2-deelname Standard: "Ik heb de directie voldoende gewaarschuwd. Alles waar ik hen voor verwittigd heb, is uitgekomen"

door Redactie



KV Mechelen ligt in poleposition op weg naar play-off 1. Het tot play-off 2 veroordeelde Standard verloor zaterdag dan weer kansloos bij hekkensluiter Moeskroen. Groter kan het contrast tussen de twee momenteel niet zijn.

Beide clubs wisselden vroeg op het seizoen van coach. Standard zette Yannick Ferrera aan de deur die vervolgens naar Mechelen trok. Aleksandar Jankovic maakte de omgekeerde beweging. De huidige oefenmeester van Malinwa voelde de malaise op Sclessin eraan komen.

Boomerang

"Als je puur naar talent kijkt, moeten ze altijd in die top zes eindigen. Met een correcte mentaliteit was dat ook nooit een probleem geweest", stelt Ferrera in Het Laatste Nieuws. "Mijn assistent Yann Daniélou voorspelde dat wij Standard in februari zouden veroordelen tot play-off 2."

"Dat is uitgekomen. Als een boomerang keerde alles terug tegen hen. Ik ben daar niet blij om, maar ik heb de directie voldoende gewaarschuwd. Alles waar ik hen voor verwittigd heb, is uitgekomen."