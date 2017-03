AA Gent bindt in, maar... "Het is in het belang van het Belgische voetbal"

Volgend seizoen moet het kunnen - Michel Louwagie Deel deze quote:

"Voetbal op maandag is niet meer voor dit seizoen", aldus Louwagie volgens HNB. "Als je met een bepaald format begint, kan je dat niet en cours de route wijzigen. Maar volgend seizoen moet het kunnen. De Europees spelende ploeg op maandag thuis laten spelen, moet voor volgend jaar toch bespreekbaar zijn?"

"Het is in het belang van het Belgische voetbal. Als wij punten zouden tekortkomen voor PO1, dan ligt de oorzaak bij het feit dat we Europees hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor Genk. Het is niet omdat we dit gebrek nog altijd niet hebben gecorrigeerd dat we het in de toekomst niet meer moeten bijstellen.”