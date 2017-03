Analist haalt Jankovic onderuit : "Hij maakt zich belachelijk"

Drie trainingen per dag, ziehier de straf die Aleksandar Jankovic zijn spelers oplegde na de nederlaag tegen Moeskroen. Volgens analist Aad de Mos een beslissing die nergens op lijkt.

De Mos staat er niet om bekend dat hij een blad voor de mond neemt. In La Dernière Heure was de Nederlander dan ook heel kritisch voor de maatregel van Jankovic na het debacle in Moeskroen.

"Volgens mij maakt hij zich belachelijk", aldus De Mos. "Jankovic is zelf de mist ingegaan door eerst te trainen op een verdediging met drie en die daarna overboord te werpen. Zo is hij zijn eigen graf aan het delven. Spelers van nu appreciëren de manier van werken van vorige eeuw niet meer."