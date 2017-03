Anthuenis stelt zich vragen: "Voor mij pleegde Standard competitievervalsing"

door Redactie



Aimé Anthuenis is niet zeker of het geen Waals complot was in Moeskroen-Standard

Foto: © photonews

Het was toch opvallend zaterdag: Moeskroen dat won van Standard. Aimé Anthuenis ziet er alvast ergens vooropgezet spel in. De Rouches zouden liever Moeskroen in eerste klasse zien blijven...