Antwerp-fans zijn ook nu weer niet te houden: lange wachtrijen om titelfeest op de Bosuil mee te maken, website begeeft het zelfs!

door Dirk Pieters en Redactie



Als Royal Antwerp FC een wedstrijd met inzet speelt, dan brengt het een massa volk op de been. Dat is richting de cruciale promotiematch van zaterdag uit bij Roeselare niet anders.

Fans die geen ticket konden bemachtigen voor de partij op Schiervelde, kunnen terecht op de Bosuil. Daar wordt de return immers getoond op enkele grote schermen. (Dat leest u HIER)

Om erbij te zijn, moeten de Antwerp-supporters wel een kaartje van 3 euro aanschaffen. Dat kon vanaf dinsdagmiddag 12 uur in de Fan Shop of online. (Via deze LINK)

10.000 beschikbare plaatsen

Naar goede gewoonte zakte er ook nu weer een massa volk naar De Bosuil af. Dat vertaalde zich al snel in een lange wachtrij. Ook de ticketwebsite kon de massale toestroom op het middaguur niet aan. De 10.000 beschikbare tickets zullen dan ook in een mum van tijd de deur uitvliegen.