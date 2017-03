Heeft Anderlecht gewonnen spel? De uitploeg verloor dit seizoen nog nooit mÃ©t deze ref

Heeft Anderlecht gewonnen spel? De uitploeg verloor dit seizoen nog nooit mét deze ref

RSC Anderlecht trekt deze week naar Cyprus voor de heenmatch in de achtste finales van de EL tegen APOEL Nicosia. De Brusselaars mogen zich opmaken voor een heksenketel, al is er misschien ook wat meeval voor hen.

Jorge Sousa fluit de Europa League-wedstrijd tussen APOEL en Anderlecht in goede banen. Opmerkelijk is dat de bezoekende ploeg dit seizoen nog nooit verloor in een Europese partij die de Portugees floot. Wat dat betreft staat Anderlecht er goed op.

Zijn vorige Europese wedstrijd was die van Tottenham tegen AA Gent op Wembley (2-2), een duel waar de Buffalo's mooie herinneringen aan overhouden. Sousa floot toen een sterke partij, en trok terecht rood voor een drieste tackle van Dele Alli op de knie van Brecht Dejaegere.