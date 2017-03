Van de zeven Belgen bij Anderlecht blijft er mogelijk nog... Ã©Ã©n over

Van de zeven Belgen bij Anderlecht blijft er mogelijk nog... één over

Anderlecht zit dit seizoen al niet te dik in de Belgische spelers. Om de vereiste coëfficiënt te halen, zijn Frank Acheampong en Andy Najar onmisbaar geworden. Maar voor volgend seizoen zal het transferoffensief bijzonder Belgisch getint moeten worden.

Belgen nu:

Frank Boeckx

Olivier Deschacht

Massimo Bruno

Youri Tielemans

Leander Dendoncker

Frank Acheampong

Andy Najar

Mile Svilar

Jorn Vancamp

Afgelopen weekend stonden er met Frank Boeckx, Leander Dendoncker en Massimo Bruno drie echte Belgen in de basis. Andy Najar - voetbalbelg - maakte er vier van. En op de bank zaten er met Frank Acheampong en Olivier Deschacht nog twee. Dat maakt dus net zes. Normaal zit daar wel nog Youri Tielemans bij.

Maar als we die zeven even bekijken, is de kans groot dat er volgend seizoen nog maar eentje overblijft. Deschacht is aan zijn laatste jaar bezig bij paars-wit. Najar, Acheampong, Tielemans en Dendoncker lijken allemaal te gaan vertrekken. En Massimo Bruno wordt gehuurd en er is (nog) geen indicatie dat Anderlecht hem definitief gaat overnemen van RB Leipzig.

Keren terug:

Dodi Lukebakio

Aaron Leya Iseka

Wout Faes

Andy Kawaya

Nathan Kabasele

Michaël Heylen

Davy Roef

Nathan De Medina

Dan blijft dus Frank Boeckx over. En een hoop jongelingen zoals Jorn Vancamp, Andy Kawaya (die nog steeds revalideert, maar eerder uitgeleend mocht worden) en de terugkerende Dodi Lukebakio, Aaron Leya Iseka, Nathan Kabasele en Wout Faes. Maar of René Weiler daar zijn elftal rond gaat bouwen, is niet echt waarschijnlijk. Van de acht die terugkeren, zullen er maar weinig mogen blijven.

En dus moet Herman Van Holsbeeck beginnen uitkijken naar Belgische opportuniteiten. Dan kom je al snel terug uit bij Nicolas Lombaerts, waar ze wel met de concurrentie van KV Oostende moeten afrekenen. Mats Rits? Mogelijk nog te licht. De top zes-ploegen houden hun Belgische uitblinkers wel best in het oog, want er valt geld mee te verdienen...