Beerschot-Wilrijk (quasi) zeker van promotie (ze moeten niet eens de play-offs winnen)

door Redactie



Beerschot-Wilrijk is dit seizoen door de eerste amateurklasse geraasd. De Ratten lieten weinig heel van de concurrentie en hebben een enorme voorsprong voor de start van de komende play-offs. Maar die zouden wel eens helemaal overbodig kunnen zijn.

De top vier moet nog play-offs spelen om te zien wie er kampioen wordt en wie dus naar 1B mag promoveren. Momenteel staat Beerschot-Wilrijk moederziel alleen eerste met 62 punten, 15 meer dan de tweede, Dessel Sport. Maar... die hebben geen licentie aangevraagd voor de professionele reeksen.

Meer nog, slechts vier ploegen hebben die aangevraagd volgens Het Nieuwsblad: Seraing, Oosterzonenen, White Star Brussel en Beerschot-Wilrijk. Daarvan is Seraing de eerste achtervolger op... 28 punten. Zelfs als die punten gehalveerd worden, is de achterstand van 14 punten onoverbrugbaar in zes wedstrijd waarin dus 18 punten te verdienen zijn.

Spankracht helemaal weg

Het enige wat Beerschot-Wilrijk nog moet doen? Hun licentie krijgen van de KBVB en het is in orde. De spankracht is zo wel helemaal weg en bij de Antwerpenaars hopen ze dat er nog voldoende interesse zal zijn voor hun seizoenseinde.