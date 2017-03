Geschillencommissie kent geen medelijden en berooft Westerlo van Ã©Ã©n van zijn belangrijkste spelers

Geschillencommissie kent geen medelijden en berooft Westerlo van één van zijn belangrijkste spelers

Westerlo zal op de laatste speeldag van de reguliere competitie geen beroep kunnen doen op Benji De Ceulaer. Een zware streep door de rekening van de Kemphanen die alles op alles moeten zetten om degradatie te vermijden.

De Geschillencommissie legde de aanvaller van Westerlo maar liefst drie speeldagen schorsing op, waarvan twee effectief, voor zijn fout op de enkel van Brecht Capon. De bondsprocureur vond de intensiteit waarmee De Ceulaer op zijn tegenstander inging veel te hoog en vroeg zich ook af of hij de bal of de man wou raken.

De Westelse verdediging voerde aan dat de drie scheidsrechters het duel goed konden zien en het met geel bestraften. Tevens voerden ze aan dat er geen sprake was van opzettelijk verwonden. "Ik heb me meteen geëxcuseerd bij Capon", zei De Ceulaer nog. "En ik strek mijn been helemaal niet."

Maar de Geschillencommissie had er geen oren naar en gaf hem dus twee effectieve speeldagen. Maar de club gaat waarschijnlijk nog in beroep gaan.