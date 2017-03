Donderdag tegenstander, maar nu al sollicitatie: "Anderlecht? Misschien komt het er in de toekomst nog van"

door Redactie



Anderlecht speelt donderdag de heenmatch tegen APOEL in Cyprus. En daar ziet het een oude bekende terug: Igor De Camargo. De Braziliaanse Belg voelt zich nog goed genoeg voor een Belgische topclub en meent zelfs dat Anderlecht hem nog kan gebruiken.

De Camargo ziet zelfs nu nog mogelijkheden. "Ik heb heel veel respect voor Anderlecht. Volgens de media toonde de club belangstelling voor mij toen ik bij Mönchengladbach zat, maar zelf heb ik daar nooit iets van gehoord. Misschien komt het er in de toekomst wel van - op termijn sluit ik een terugkeer naar België niet uit", zegt hij in HLN.

Dat hij uit België weg moest nadat hij bij Genk opzij geschoven werd, heeft hem niet doen twijfelen. "Mocht ik geen kwaliteiten hebben, dan had ik toch niet gescoord in de Europa League? Ik denk dat ik bij de Belgische top vijf nog steeds een surplus zou brengen. Op voorwaarde dat de trainer me op de juiste manier gebruikt - in het verleden was dat niet altijd zo. Het is niet de bedoeling dat ik plots een verdediger word. Of erger nog: een doelman."