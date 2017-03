KV Oostende bouwt aan de toekomst en legt twee jeugdinternationals onder contract

KV Oostende verzekerde zich voor het tweede jaar op rij van play-off 1, maar zit daarnaast niet stil. Dinsdag legden de Kustboys twee jeugdinternationals onder contract.

Jelle Bataille en Robbie D'haese, allebei geboren in 1999, ondertekenden hun eerste verbintenis bij KVO. Ze liggen nu tot medio 2019 onder contract aan de kust. Komende zomer zullen ze officieel deel uitmaken van de A-kern. Bataille is een speler voor de rechterflank. D'haese komt het best tot zijn recht als spelmaker of op links.

"Tijdens de winterstage proefden ze al een eerste keer van het echte werk en beiden lieten er een gretige indruk na", aldus sportief directeur Luc Devroe op de officiële website van Oostende. "Dat wordt nu beloond met een contract. Nu is het aan hen om veel bij te leren en progressie te maken."