To be, or not to be: dit wordt de nieuwe manager van Leicester

Leicester gaat assistent Shakespeare benoemen tot manager tot het eind van het seizoen

Bij Leicester City gaat het sinds het ontslag van Ranieri, waarover veel ophef ontstond, en de overname door interimmanager Craig Shakespeare een pak beter. De man zou nu ook mogen aanblijven.