Waarom Anthony Vanden Borre de beste Standard-transfer is van de laatste 20 jaar: "Hij is erin geslaagd de Anderlecht-kleedkamer te verzieken"

door Redactie



Anthony Vanden Borre vertrekt deze week naar Congo waar hij voor TP Mazembe gaat voetballen. Voor afreis kwam hij maandag nog even langs in La Tribune.

De rechtsachter amuseerde zich in de Waalse tegenhanger van Extra Time. Zeker toen Martin Charlier, een comedian die door het leven gaat als Kiki, de studio binnenkwam. Uitgedost in de clubkleuren van Standard verkondigde hij dat Vanden Borre de beste transfer van de Rouches is in de laatste twintig jaar.

"Anderhalf jaar geleden werd VDB gecontacteerd door de Luikenaars met maar één doel: de kleedkamer van Anderlecht verzieken. Daar is hij in geslaagd. Respect daarvoor." Vanden Borre zag er de humor wel van in en lachte met een brede smile.

Bekijk hier het fragment.