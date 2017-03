De Schutter wil revanche tegen zwarte beest Gent: "Die own-goal? Ik had gehoopt dat jullie dat vergeten waren"

door Sander De Graeve

Niels De Schutter komt met geestige reactie na opnieuw pech tegen Gent

Foto: © photonews

Niels De Schutter en AA Gent, het is altijd wel iets. De verdedigende middenvelder van Waasland-Beveren liep zaterdag tegen een rode kaart aan, maar dat was niet de eerste keer dat hij zijn team in de voet schoot tegen de Buffalo's.