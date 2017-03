Obbi Oulare spreekt zich uit over kansen bij Rode Duivels

door Redactie



Obbi Oulare timmert in de Eredivisie aan de weg naar boven. De spits kende een moeilijke periode bij Watford en Zulte Waregem, maar komt bij Willem II opnieuw vaker aan spelen toe. Op termijn hoopt hij voor de Rode Duivels uit te komen, maar de weg is nog lang en dat beseft Oulare.

“Het is nog steeds een eer om het shirt van de nationale beloften te mogen dragen. Er komt een nieuwe generatie aan met spelers van het geboortejaar 1996, 1997 en 1998. Er is veel kwaliteit aanwezig en ik hoop dat we deze keer iets kunnen verwezenlijken”, klinkt het bij RTBF.

“De Rode Duivels zijn voor mij eerder een doel op lange termijn dan op korte termijn. Ik moet wel realistisch zijn. Ik heb nog werk voor de boeg om terug te groeien naar mijn beste niveau. Als ik de andere aanvallers bij de nationale ploeg zie: Lukaku, Benteke, Batshuayi, Origi en dan vergeet ik er nog enkele: dat is niet niets.”

Geen stappen overslaan

Oulare wil geen stappen overslaan en doet het dan ook rustig aan. “Ik ben 21 jaar, dus ik ben nog jong en ik heb nog tijd. Ik mag niet dezelfde fouten maken als in het verleden. Ik moet rustig blijven. Als de kans zich voordoet, kom ik met plezier uit voor de Rode Duivels. Maar… de weg is nog lang.”