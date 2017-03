Roeselare nu al bevreesd voor onheilspellende berichten van Antwerp-fans: "Zelfs de burgemeester wordt belaagd"

Royal Antwerp FC kan zaterdag op bezoek bij Roeselare na dertien jaar weer de promotie naar eerste klasse afdwingen. Bij de West-Vlamingen is men op zijn hoede voor de komst van de Great Old.

Het uitvak op Schiervelde is uitverkocht, maar toch vreest men bij Roeselare dat nog vele andere fans zonder ticket de verplaatsing zullen maken. De berichten op de sociale media zijn onheilspellend.

"Op sociale media zien we al berichten passeren die eigenlijk niet door de beugel kunnen", verklaart CEO Johan Plancke in Gazet van Antwerpen. "Sommigen hebben het over 'een Hillsboroughke doen', terwijl er bij die ramp in Engeland 96 doden vielen. Anderen lijken plannen te smeden om cafés net buiten de perimeter te bestormen. Zelfs de burgemeester wordt belaagd."

Berichten zorgen voor negatieve sfeer

En dus wordt de grootste openbare ordedienst ooit ingezet. Al hoopt Plancke dat de fans ook hun gezond verstand gebruiken. "Ik heb veel goede contacten in Antwerpen en de steun die de Great Old geniet van zijn fans, is om jaloers op te zijn. Maar dat soort berichten zorgt nu al voor een negatieve sfeer. Het zou heel spijtig zijn als een club haar promotie misloopt omdat enkelen het uithangen."

"Op sportief vlak hebben wij het spel eerlijk gespeeld door gelijk te spelen tegen Lierse. Hadden we dat niet gedaan, dan hadden we niet tegen Antwerp uitgekomen. We hopen nu dat de supporters even eerlijk zullen zijn."

