Zo straf is Teodorczyk dus: Poolse goalgetter slechts twee goals verwijderd van recordhouder bij Anderlecht Radzinski

door Manuel Gonzalez



Lukasz Teodorczyk blijft maar scoren voor RSC Anderlecht. De Pool duwde zaterdag uit bij KV Mechelen al zijn 27ste goal voor Anderlecht tegen de touwen.

De 25-jarige Teodorczyk scoorde al negentien keer in de Jupiler Pro League, één maal in de Croky Cup en zeven keer in Europees verband. En zo staat de teller op 27 stuks.

Met dat aantal is de goalgetter op recordjacht. Teodorczyck nadert tot op twee doelpunten van het record dat Tomasz Radzinski sedert de eeuwwisseling neerzette. Met nog één competitieduel te gaan en tien PO1-afspraken is de kans groot dat de international de eerste plaats van Radzinski afsnoept.