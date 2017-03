Speculaties over mogelijk vertrek bij de Rode Duivels worden hardnekkiger: 'Henry is eerste keuze bij Engelse grootmacht'

door Redactie



Spelen de Rode Duivels hun assistent-coach Thierry Henry na enkele maanden alweer kwijt? De voormalige Franse sterpseler wordt alvast druk gesolliciteerd.

Midden februari werd Henry al een keer aan zijn ex-club Arsenal gelinkt. De hoofdaandeelhouders van The Gunners hadden de ex-aanvaller immers op hun lijstje gezet om Arsène Wenger te vervangen na het zware CL-verlies bij Bayern München. (Dat leest u HIER)

Die speculaties blijven aanhouden. The Telegraph schrijft dat de 39-jarige Henry voor clubeigenaar Stan Kroenke de eerste keuze is. Dat zal de assistent-coach bij de Duivels natuurlijk plezieren. Het Arsenal-icoon heeft zijn liefde voor zijn ex-club waar hij acht jaar voetbalde nooit weggestoken. Bovendien heeft hij in zijn eerste maanden bij de Belgische nationale ploeg al heel wat indruk gemaakt.