Ferrera spreekt openhartig over periode Standard: "Van Buyten was niet mijn grootste vijand"

door Redactie



Yannick Ferrera weet wie hem buiten wou bij Standard: "Renard"

Foto: © photonews

Yannick Ferrera is dé man in de schijnwerpers. Met KV Mechelen is hij een sprookje aan het schrijven, enkel het happy end moet er nog aan toegevoegd worden. En het is des te opmerkelijker als je ziet vanwaar hij komt. Bij Standard moest hij immers buiten. Vergeten is hij dat niet...