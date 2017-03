Zelfs bij Ibrahimovic werkt verdediging 'hij sprong tegen mijn elleboog' niet: dit is zijn zware schorsing

door Manuel Gonzalez



Zlatan Ibrahimovic is geniaal, maar soms slaan de stoppen ook door. Zoals tegen Bournemouth, toen hij Tyrone Mings een serieuze elleboog verkocht. De FA maakte vandaag zijn strafmaat bekend en die is niet licht.

Ibrahimovic wordt voor drie wedstrijden geschorst en aanvaardt zijn straf. Daardoor mist hij wel de kwartfinale in de FA Cup tegen Chelsea en de competitiewedstrijden tegen Middlesbroug en West Brom. Mings en Ibrahimovic hingen de hele wedstrijd aan elkaar en ineens was Zlatan het beu.

Hoeveel wedstrijden Mings geschorst gaat worden is nog niet geweten, maar Bournemouth gaat in ieder geval in beroep gaan. Na de wedstrijd verdedigde Ibrahimovic zich vrij origineel door te zeggen dat Mings tegen zijn elleboog sprong.