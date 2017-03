Pech voor KV Mechelen: sterke beer er niet bij tegen Gent

door Sander De Graeve

Ahmed El Messaoudi zal de match tegen Gent aan zich voorbij moeten laten gaan

Foto: © Photonews

Bij KV Mechelen kunnen ze morgenavond vanuit de lui zetel -of zoals bij Yannick Ferrera vanuit de tribune in de Ghelamco Arena- toekijken hoe Gent zich afmat in de Europa League-wedstrijd tegen Racing Genk.