Gent-manager Michel Louwagie waarschuwt voor het grote gevaar: "Daar is enkel Anderlecht in geslaagd"

door Redactie



Het Europese parcours gecombineerd met het drukke Belgische programma blijft voor moeilijkheden zorgen bij onze topclubs. En dus wordt er al enige tijd naar alternatieven gezocht.

Een ander format van de Jupiler Pro League, maandagvoetbal, ... Mogelijke oplossingen om Belgisch en Europees voetbal weer combineerbaar te maken. "Het is bijna onmogelijk om voluit te gaan in Europa en succesvol te zijn in de competitie", beseft Gent-manager Michel Louwagie in Het Nieuwsblad.

Teodorczyk

"Er is dit seizoen maar één club in geslaagd om alles te combineren: Anderlecht. Niet vergeten dat ze er in de beker al in de 1/8ste finales uit lagen, één ronde vroeger dan wij. En dat ze konden terugvallen op een fantastische Teodorczyk."

"Club Brugge heeft gekozen voor de competitie, Standard is voluit gegaan in Europa en heeft in de competitie moeten afhaken. Genk en Gent hebben op alles ingezet en hebben het nu lastig om play-off 1 te halen", aldus Louwagie.