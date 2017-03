Die Gelbe Wand ziet hoe Dortmund over Benfica walst dankzij hattrick van Aubameyang

Net als Barcelona moest Borussia Dortmund een achterstand uit de heenmatch goedmaken tegen Benfica, gelukkig voor de Duitsers was het toen maar 1-0. Met de Gelbe Wand achter zich probeerden de Borussen zich te plaatsen voor de kwartfinale.

Die Gelbe Wand met 25.000 supporters in de staantribune achter de goal was er klaar voor. Zij pakten uit met een ongelooflijke tifo, zoals u hieronder kunt zien. Er stond te lezen: “Morgen schrijven de kranten opnieuw: Borussia speelt Benfica helemaal weg.”

De match begon uitstekend voor Dortmund, want na vier minuten was de achterstand uit de heenmatch al weggewerkt. Aubameyang, nog de schlemiel van de heenwedstrijd door een gemiste penalty, trapte de 1-0 binnen. Het balbezit en de kansen waren voor de thuisploeg, maar de stand bleef voorlopig onveranderd na die snelle start.

Bij de rust waren verlengingen in zicht, maar vooral Dortmund zou er nog alles aan doen om dat te vermijden en de klus tijdens de reguliere speeltijd te klaren. En dat lukte ook, in amper twee minuten. De 18-jarige Pulisic maakte na een assist ook zijn eigen doelpunt. Dortmund was virtueel geplaatst voor de volgende ronde, maar ze waren nog niet klaar met de Portugezen. Opnieuw Aubameyang maakte nog zijn hattrick compleet en zette zo de zware 4-0 op het bord. Verdiende overwinning voor Dortmund, dat zich plaatst voor de kwartfinale ten koste van Benfica.