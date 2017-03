Zij haalden het niet: de veertien coaches die Antwerp niet naar eerste kregen

Wim De Decker kan zaterdag de eerste coach in dertien jaar worden die Antwerp terug naar eerste weet te loodsen. Wie ging hem voor? We nemen de gefaalde coaches onder de loep.

De Oost-Europeanen

Jerko Tipuric was de eerste die het mocht proberen, maar hij werd in de loop van het seizoen al de laan uitgestuurd. Later zou Antwerp z'n lot nog aan jongens uit de Balkan toevertrouwen. Clublegende Ratko Svilar nam het over van zijn landgenoot Davidovic.

De Belgen

De grootste groep waren uiteraard de Belgen. Van Regi Van Acker over Wilmssen, De Roover en Gevaert, geen van hen slaagde erin om Antwerp terug naar eerste klasse te loodsen. Al kwam Gevaert er wel héél dichtbij, maar Eupen bleek te sterk.

De Noorderburen

Ook heel wat Nederlanders hebben Antwerp gedurende de jaren onder hun hoede gehad in het vagevuur dat tweede klasse heet. De meest recente was Richard Stricker die het overnam van zijn landgenoot Jimmy Floyd Hasselbaink. Hij nam het dan weer over van Dennis van Wijk.

De Engelsen

De Engelse invloed vanuit Manchester United liet zich ook merken bij The Great Old. Maar zowel Warren Joyce als Colin Andrews konden de fiere Antwerpenaars niet naar eerste klasse brengen. Wim De Decker zal dus een echt huzarenstukje afleveren als het hem wél lukt.

Het overzicht