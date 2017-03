Scouting: Wat met de drie Congolezen van Standard? "Als Standard geduld heeft..."

Met play-off 2 in aantocht zou het weleens kunnen dat de drie Congolese talenten die op huurbasis bij Standard spelen, meer minuten zullen krijgen. We gingen ten rade bij een scout voor een eerste rapport.

"Via de scoutingssoftware Wyscout zag ik alle spelers eerder aan het werk bij TP Mazembe, de nieuwe club van Anthony Vandenborre. Bolingi en Bokadi zijn internationals van Congo, terwijl dit nog niet het geval is bij Luyindama", aldus Tom Dillen, scouting consultant van beroep.

Hij ziet overeenkomsten tussen de drie. "Ze hebben allen een atletisch profiel en zijn krachtig gebouwd. Luyindama speelde bij TP Mazembe meestal als links centrale verdediger maar is wel degelijk rechtsvoetig. Hij heeft een ietwat onorthodoxe stijl, maar is zeer sterk in de (lucht)duels en heeft een vrij aardige lange bal in de voeten."

Dillen ziet het meeste in de verdediger. "Volgens mij heeft hij het meeste potentieel van de drie nieuwkomers, maar zal hij tactisch nog bijgeschoold moeten worden en moeten wennen aan het Belgische klimaat. De vraag is of Standard zoveel geduld zal hebben."

Over de 24-jarige Bokadi is hij minder enthousiast. "Hij is eveneens een rechtsvoetige centrale verdediger. Ook hij is atletisch gebouwd en sterk in de luchtduels maar heeft veel minder voetballend vermogen. Hij heeft het bovendien moeilijk om onder druk uit te voetballen en maakte al vrij laat in zijn carrière de oversteek naar Europa. Hij zal het volgens mij moeilijk hebben om zich door te zetten."