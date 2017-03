Kampioenenmaker Sef Vergoossen het meest onder de indruk van deze Genkenaar: "Uitmuntende keuzes, ballen veroveren Ã©n intelligentie"

Kampioenenmaker Sef Vergoossen het meest onder de indruk van deze Genkenaar: "Uitmuntende keuzes, ballen veroveren én intelligentie"

Onder leiding van Sef Vergoossen behaalde KRC Genk in het seizoen 2001-2002 zijn tweede landstitel. De ex-coach volgt de Limburgers nog op de voet en heeft er ook een mening over.

Zo verkondigde de 69-jarige Vergoossen dat hij moeite heeft met Alejandro Pozuelo, toch een van de Genkse smaakmakers. (Dat leest u HIER) Als hij moet zeggen welke Genkenaar hem tot dusver het meest kon bekoren, dan komt hij bij iemand anders uit.

"Vóór Nieuwjaar zag ik Leon Bailey grote stappen maken", vertelt Vergoossen in Sport/Voetbalmagazine. "Van de tien keuzes die hij twee jaar geleden maakte, waren er acht verkeerd. In die zin doet Bailey me wat denken aan Memphis Depay, die had dat ook."

Voetbalintelligentie

"Maar als Bailey tegenwoordig tien keuzes maakt, zijn er zeven goede bij en drie daarvan zijn uitmuntend. Nu is hij ook bereid om achterin ballen te veroveren. Als hij zulke stappen blijft zetten bij Leverkusen, wordt het echt een goede. Als buitenspeler komt hij ook in scoringspositie. Daar moet je voetbalintelligentie voor hebben."