Mertens ligt eruit met Napoli, maar schreef geschiedenis voor BelgiÃ«

Mertens ligt eruit met Napoli, maar schreef geschiedenis voor België

Napoli moest dinsdag tegen Real Madrid een achterstand ophalen, en de comeback leek even mogelijk dankzij een doelpunt van man in vorm Dries Mertens. De kwalificatie lukte uiteindelijk niet voor de Napolitanen, maar Mertens schreef wel geschiedenis voor België.

De 1-0 van Dries Mertens was het honderdste Belgische doelpunt in de Champions League. Napoli werd uitgeschakeld door Real Madrid, dus Mertens strandt op vijf doelpunten. Zo doet de 29-jarige aanvaller beter dan de vorige recordhouder Wesley Sonck, die er vier maakte voor Ajax in 2003/04. Sonck blijft wel de man met de meeste doelpunten in de Champions League over zijn hele carrière, namelijk zeven. De kans is natuurlijk groot dat Mertens of iemand anders van deze generatie Rode Duivels daar nog over gaat.

Dit seizoen was zijn doelpunt al het dertiende van een Belgische voet. De andere doelpuntenmakers waren Yannick Carrasco (2x voor Atlético Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorgan Hazard (Borussia M’Gladbach), Thomas Meunier (PSG), Vadis Odjidja (Legia Warschau) en Jelle Vossen (Club Brugge). Vorig seizoen werden er in totaal twaalf gemaakt.

Na zijn doelpunt schoot Mertens ook nog een bal tegen de paal. Daarover zei hij achteraf aan Sporza: "Het doet nog altijd pijn. Als ik ga slapen, zal ik de bal zien terugkomen van de paal."

Beleef hier de 1-0 van Mertens opnieuw: