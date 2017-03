Genk-fans hebben begrip voor combiregeling: "Als je ze in de stad toelaat, krijg je een poppenkast"

Een unicum in de Europese competities voor AA Gent donderdagavond. Voor de bezoekende supporters geldt voor het eerst een combiregeling. Met een Belgische club als tegenstander is dat geen overbodige luxe.

"Ik denk dat het niet zo'n slechte zaak is", aldus Louis Colemont, voorzitter van supportersclub De Leweitmokers. "Als je gaat toelaten dat ze in Gent gaan rondlopen krijg je een poppenkast. Ik kan er zeker begrip voor opbrengen."

Een Belgische club tegenkomen in Europa blijft iets speciaals. "Dat heeft z’n voor- en nadelen. Het voordeel is dat het een korte verplaatsing is voor onze club, maar het voelt niet Europees aan natuurlijk."

Een Belgische ploeg in de halve finale?

De kansen schat hij gelijk in. "Ik denk dat het 50-50 gaat zijn. Hopelijk scoren we daar in de heenwedstrijd. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar geen enkele match is gemakkelijk. Het is zeker een haalbare kaart. Als Anderlecht zich kan plaatsen heb je misschien een Belgische ploeg in de halve finale voor je het weet."