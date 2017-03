Hairemans blinkt uit bij Antwerp en benadrukt: "Dat is dÃ© kracht van deze ploeg"

"Ik heb naar dit moment toegeleefd" - Geoffry Hairemans Deel deze quote:

“Ik heb naar dit moment toegeleefd en wist dat mijn kans nog zou komen”, gaat de middenvelder verder. “De jongens die de voorbije maanden iedere week speelden, zijn nu misschien ietsje minder fris. Ik niet. Ik voel me heel fris.”

Dat Hairemans plots heel belangrijk is, toont aan dat trainer Wim De Decker over een sterke kern beschikt. “Het is dé kracht van deze ploeg: de trainer kan makkelijk een bankzitter met dezelfde kwaliteiten voor een basisspeler tussen de lijnen brengen. Dat is een serieuze troef”, besluit Hairemans.