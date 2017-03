Vanhaezebrouck over het nieuwe Genk: "Het moeilijkste was het tegen het Genk van Cossey"

Vanhaezebrouck komt Racing Genk voor het eerst tegen onder nieuwe oefenmeester Albert Stuivenberg. Hij ziet ook de verschillen met het Genk voor de Nederlander, al zijn er niet veel.

"We haalden altijd goeie resultaten tegen Racing Genk", herinnert Hein Vanhaezebrouck zich. "Alleen wanneer Cossey de leiding even overnam, verloren we. Rudi was voor ons de moeilijkste", lachte Hein Vanhaezebrouck.

Veel verschillen ziet hij niet meteen. "Ndidi en Bailey zijn weg, maar er kwamen goeie spelers in de plaats. Kijk naar een Boëtius en Sander Berge. Die laatste kende ik niet, maar hij bewijst dat hij kwaliteiten heeft."

Janssens is een politieker geweest, enkel zij kunnen zo rekenen -Hein Vanhaezebrouck

"Genk speelde ook voor zijn komst goed voetbal, dat doen ze nu nog steeds. Ze zitten bovendien nog in dezelfde situatie voor ons wat play-off 1 betreft, al hebben ze het nog moeilijker om erbij te zijn. Hun doelsaldo is nul, wij hebben plus dertien. Een play-off 1 zonder Genk is er geen op volle sterkte. Zonder Gent is het dat ook niet."

"Er zijn weinig ploegen die zoveel voetballende kwaliteiten hebben als Genk." Patrick Janssens kwam met 60% kans voor elke ploeg vooraf. "Dat is een politieker geweest zeker? Enkel zij kunnen op die manier rekenen. We zijn in het nadeel omdat we eerst thuis moeten, maar veel hangt af van de uitslag van donderdagavond."