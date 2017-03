Oostende gaat met een doel naar Standard: "We gaan niet alle registers opentrekken"

KV Oostende sluit de reguliere competitie af met een verplaatsing naar het Stade Maurice Dufrasne van Standard. Al is de wedstrijd vooral een voorbereiding die in het teken staat van de bekerfinale, een weekje later langs diezelfde E40.

KV Oostende gaat zondag de E40 al even verkennen. De Kustboys kunnen op die manier al even wennen aan de Brusselse lucht, vooraleer de generale repititie aan te vatten in Luik.

"Het scenario kon niet beter", glimlacht Capon. "De wedstrijd bij Standard geeft ons de kans om kwaaltjes te laten helen en te zorgen dat iedereen fris naar de bekerfinale kan toeleven."

De verdediger wil niet achterover leunen, maar beseft ook dat er weinig eer te rapen valt in Luik. "We willen natuurlijk niet verliezen. Maar wat is het verschil tussen een puntje en drie punten? In play-off 2 worden de punten toch gedeeld."

"We gaan bij Standard niet alle registers opentrekken", bekent ook Vanderhaeghe. "De wedstrijd staat in het teken van de finale. Daar zullen details over winst over verlies beslissen."