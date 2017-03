Gent Ã©n Genk duidelijk: "Liever play-off 1"

In play-off 1 is het dit jaar relatief makkelijk om Europees voetbal te halen -Michel Louwagie Deel deze quote:

Ook bij Michel Louwagie klinkt een gelijkaardige wens. "Play-off 1 krijgt de voorkeur, absoluut. We willen volgend seizoen opnieuw Europa in, play-off 1 missen zou de groei van onze club afremmen. Doordat de Bekerwinnaar in play-off 1 zit, is het daar makkelijk om Europees voetbal af te dwingen."

De combinatie Europa-competitie is haast onmogelijk. "Het is bijna onmogelijk om voluit te gaan in Europa én succesvol te zijn in de competitie. Er is dit seizoen maar één club in geslaagd om alles te combineren, dat is Anderlecht. Zonder die Europese matchen hadden we vijf punten meer, dat geldt ook voor Genk."