Manchester City en Stoke konden niet scoren en verdelen de punten

Woensdagavond stond in het teken van de Champions League-duels, met onwaarschijnlijke comebacks van Barcelona en Dortmund. Maar in Engeland werd er ook gevoetbald, Manchester City en Stoke City moesten aan de bak.

In de eerste helft gebeurde er vrij weinig, enkel een knal van Kolarov kon voor een beetje gevaar zorgen. Na de rust viel David Silva in, en die bracht meteen schwung in de wedstrijd. We zagen nog gevaarlijke aanvallen, David Silva zelf kwam één op één met de keeper, maar er vielen geen doelpunten. Zo eindigde de wedstrijd op een triestige 0-0. Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd, Vincent Kompany is nog steeds geblesseerd.

Manchester City blijft derde, maar deze twee verloren punten hadden ze toch kunnen gebruiken. Stoke City staat nu op een verdienstelijke negende plaats.