Fellaini is gewelddadige stempel kotsbeu: "Ik heb toch nog nooit iemands been gebroken?"

Wie Fellaini zegt, zegt ook harde werker, kopbalsterk én... elleboogstoten. Wel, van dat agressieve imago wil de middenvelder van Manchester United duidelijk af.

Hij vindt het niet alleen overdreven -"Ik heb lange armen, als ik spring zet ik niet met opzet mijn ellebogen. Ik heb nog nooit iemands been gebroken"-, maar ook onrechtvaardig. Hij haalt er meteen de tackle van David Luiz op zijn scheenbeen én het incident met Huth bij.

"Kijk eens wat er gebeurd is met David Luiz! Als we de rollen omdraaien dan zou dat een groot schandaal zijn in Engeland. Ik zou vier, vijf matchen geschorst worden en ze zouden van mij zeggen dat ik een crimineel ben", fulmineert Fellaini in Sport/Voetbalmagazine.