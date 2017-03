De man van tien miljoen moet zich bewijzen in de Europa League: "Denken ze dat ik de ster moet zijn?"

René Weiler gaat zonder twijfel weer roteren voor de match tegen APOEL Nicosia. En dat betekent dat Nicolae Stanciu straks nog eens in de basis mag beginnen. De man van tien miljoen had waarschijnlijk niet verwacht dat hij zich zou moeten bewijzen in België.

Al is en blijft Stanciu een bescheiden jongen. Je moet van hem geen grootspraak verwachten of zelfs maar een valse noot. Dat wordt hem door sommigen ook wel eens aangewreven: hij is te braaf. Maar Stanciu is er zo eentje die zich erbij neerlegt als zijn trainer hem op de bank zet. "Ik weet niet of ze van mij verwachten dat ik de ster ben, maar ik heb wel al moeilijke momenten gekend", geeft hij intussen toe.

De Roemeen kwam met torenhoge verwachtingen afgezakt naar België, maar heeft aanpassingsproblemen. Niet zozeer aan de manier van leven, maar wel aan de manier van voetballen. In Roemenië was hij de man die alle ballen naar zich toezoog. Bij Anderlecht moet hij het leer delen met Tielemans en Hanni. En vooral de samenwerking met die laatste - die wel fantastische cijfers kan voorleggen - loopt niet.

"Ik werd bekritiseerd, maar ik denk dat ik nog progressie kan maken", aldus Stanciu. Een stelling die ook waar is, maar Anderlecht had meer onmiddellijk rendement verwacht van zijn duurste aankoop ooit. Ze weten ook dat ze erop afgerekend gaan worden als hij straks niet helemaal ontbolsterd. "Ik dacht eigenlijk dat ik voor vijf of zes miljoen verkocht ging worden", geeft Stanciu zelf ook toe.

Maar aan zijn prijskaartje werd ook direct een ander etiket geniet, dat van vedette. Nog voor hij maar één voet op een Belgisch veld gezet had, was hij al de man waarop alle hoop rustte. Zes maanden later zit hij op de bank en moet hij Weiler bewijzen dat hij beter is dan Hanni. Want beiden op het veld, dat doet hij liever niet meer.

En dus moet Stanciu tegen APOEL zijn onmiskenbare talenten tentoonspreiden. En deze zomer zal hij ook wel eens een gesprek moeten hebben met Weiler over zijn rol in de ploeg. En of de Zwitser zowel hem als Hanni kan laten renderen.