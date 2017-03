Strafkamp Standard: zÃ³ hard legt Jankovic er de pees op

Strafkamp Standard: zó hard legt Jankovic er de pees op

Aleksandar Jankovic is allerminst tevreden na de wanprestatie van Standard tegen Moeskroen en dat zullen zijn spelers geweten hebben. Vanaf nu heet Sclessin: Strafkamp Standard.

Om 7u30, oftewel middernacht voor profvoetballers, moeten de troepen van Jankovic al paraat zijn op de club, om 9u volgt dan al meteen een bosloop. Na het ontbijt volgt een eerste veldtraining, na de lunch een tweede.

Zestien trainingen in plaats van zeven of acht, acht uur op de club in plaats van drie of vier, het kan tellen. Of het de juiste werkwijze is van Jankovic, moet nog blijken. Hij lijkt vooral het bestuur te willen paaien met het zware regime.

Verbrandt Jankovic zichzelf?

Want wat ben je met extra trainingen en maatregelen, als de spelers zich helemaal tegen je keren? We kunnen ons inbeelden dat niet iedereen bij Standard opgezet is met de nieuwe orde van de dag. Benieuwd wat het wordt tegen Oostende.