"Het is een ontgoocheling dat ik tot dusver nog niet voor de Rode Duivels ben uitgekomen"

door Redactie



Binnenkort moet Roberto Martinez opnieuw een selectie met Rode Duivels samenstellen. Eind deze maand neemt onze nationale ploeg het immers op tegen Griekenland (WK-kwalificatie) en Rusland (vriendschappelijk). Misschien een goed moment om Sven Kums zijn eerste cap te gunnen?

“Die cap, hé”, lacht Sven Kums in het programma Hoogvliegers. “Meerdere caps? Laat ons beginnen met één cap. Dat zou al mooi zijn. Mocht ik tijdens mijn carrière niet uitkomen voor de Rode Duivels, dan zou dat toch een gemis op mijn palmares zijn."

Ontgoocheling

“Het is een ontgoocheling dat ik tot dusver nog niet voor de Rode Duivels ben uitgekomen”, geeft de inmiddels 29-jarige Kums eerlijk toe. “Ik heb tot nu toe ook nog geen geluk gehad om mijn eerste cap te veroveren. Misschien had ik tegen Spanje wel gespeeld, maar die match werd dan afgelast.”

Ook nadien had de middenvelder van Udinese pech. “Onlangs was ik erbij tegen Gibraltar, maar toen was ik geblesseerd. Neen, ik heb nog geen geluk gehad om die eerste cap te pakken te krijgen.”