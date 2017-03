Uros Vitas ging van de anonimiteit bij Gent naar de spotlights in Mechelen: "Ik wist dat ik dit aankon, maar ik kan nog vÃ©Ã©l beter"

Uros Vitas ging van de anonimiteit bij Gent naar de spotlights in Mechelen: "Ik wist dat ik dit aankon, maar ik kan nog véél beter"

door Sander De Graeve

door

Uros Vitas ging van de anonimiteit bij Gent naar de spotlights in Mechelen

Foto: © photonews

De ontbolstering van Uros Vitas bij KV Mechelen dit seizoen is meer dan opmerkelijk. De ex-speler van AA Gent kwam bij de Buffalo's amper in actie, maar staat nu in de basiself bij de Kakkers.