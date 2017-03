Van Holsbeeck legt uit: "Een vroege contractverlenging heeft Ã©Ã©n voordeel: duidelijkheid"

Dat de supporters niet overtuigd zijn, is eigen aan deze club -Herman Van Holsbeeck Deel deze quote:

"Hij is mee geëvolueerd met Anderlecht. Hij heeft alles vlug opgepikt en het is mede dankzij hem dat we vandaag staan waar we staan." Niet alle supporters zijn echter overtuigd. "Dat is eigen aan deze club."

"Hij heeft van Anderlecht een echte groep gemaakt, dat was geen evidentie de voorbije jaren. Hij maakte ook de spelers beter, de waarde van een aantal spelers in ondertussen flink verhoogd. Dat is ook dankzij de trainer."