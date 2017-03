VdB is weg: "Dit wordt het avontuur van mijn leven"

Ik heb hier vol ongeduld op gewacht -Anthony Vanden Borre Deel deze quote:

Het wordt, ondanks zijn roots, een kennismaking met het onbekende, Afrikaanse voetbal voor de vleugelspeler die eerder bij Anderlecht, Racing Genk en Montpellier actief was. "Ik heb hier vol ongeduld op gewacht", klonk het enthousiast.

"Ik kijk ernaar uit, dit wordt het avontuur van mijn leven. Congo is geweldig." We zijn geneigd Vanden Borre te geloven. Hij keerde toch ook maar terug uit 'de woestijn' toen hij een plek in de selectie van Wilmost versierde op het WK in Brazilië.