Debat van de week: welk duo verzekert zich alsnog van PO1?

door Diederik Geypen

Welke twee ploegen nestelen zich op de slotspeeldag in de top 6?

Foto: © photonews

Zowel KV Mechelen, Sporting Charleroi, AA Gent als KRC Genk zijn nog in de running voor deelname aan play-off 1. Maar er zijn slechts twee tickets meer over. En dus is de insteek van ons wekelijks debat: wie ziet u PO1 halen?