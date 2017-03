11 Anderlechtleeuwen hielden stand: "We hebben afgezien, maar ..."

“APOEL is een moeilijk te bekampen ploeg en zeker in eigen huis”, opende Uros Spajic de debatten in de mixed zone van het New GSP-Stadium. “We hebben collectief gevochten voor elkaar en goed samengewerkt. Het was zeer solide en zeer solidair.”

Ook Dennis Appiah moest als rechtsachter meermaals uit zijn pijp komen: “Het was een kwestie van veel en hard werken. We hebben ook nog een paar kansjes gehad om 0-2 te maken, maar we hebben vooral weinig weggegeven. We hebben het echt met 11 gedaan in verdediging en we hebben ook met z’n allen veel druk gezet.”

Die druk leverde uiteindelijk ook op. Toonbeeld van de werkkracht was misschien wel Leander Dendoncker. “Heb ik veel gelopen? Ik denk dat iedereen binnen de ploeg wel veel kilometers zal gemaakt hebben. We hebben afgezien in de tweede helft, want we stonden misschien iets te laag.”

“Maar we wisten dat ze moesten komen en moesten scoren. Het was moeilijk voor ons, maar we hebben standgehouden. Al bij al moeten we wel tevreden zijn met deze score, want het had ook anders kunnen lopen.”