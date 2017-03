Verdediger blijft bij Tottenham tot 2021

Het contract van Davies liep nog tot 2019, daar komt met deze overeenkomst nog twee jaar bij. Davies moest lang tevreden zijn als bankzitter, maar sinds de blessure van Danny Rose geniet hij weer van speelminuten.

Hij is niet de eerste, Tottenham Hotspur wil namelijk de huidige ploeg zoveel mogelijk bij elkaar houden. Dele Alli, Harry Kane, Christian Eriksen, Eric Dier en Jan Vertonghen tekenden ook al bij.

We're delighted to announce that @Ben_Davies33 has signed a new contract until 2021! ✍️ #COYS pic.twitter.com/BLW5AiKbO9